Khabib Nurmagomedov reçu par le roi Mohammed VI ?

A noter que le combattant a visité le Maroc en septembre en compagnie d’un groupe d’amis. Il s’était rendu à Essaouira et à Marrakech et a été invité par les frères Azaitar, les champions mondiaux de boxe.

Le combattant russe Khabib Nurmagomedov atterrira la semaine prochaine au Maroc et devrait être reçu par le roi Mohammed VI. C’est ce qu’a assuré son agent d’origine égyptienne Ali Abdelaziz dans une interview accordée au site britannique TMZ Sports, précisant que le champion a déjà été invité par les présidents turc Recep Tayyeb Erdogan, russe Vladimir Poutine et kurde Massoud Barzani. Il a également été reçu par un Cheikh émirati à Abu Dhabi.