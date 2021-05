Karim Benzema réagit à son retour en équipe de France

L’entraîneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé, ce mardi soir, la liste des 26 joueurs retenus pour disputer l’Euro 2021, avec comme nouveauté la convocation de l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, absent depuis 2015.

Le rappel de Benzema a constitué une grande surprise d’autant plus que l’attaquant a disputé sa dernière rencontre avec les Bleus contre l’Arménie, où il avait inscrit un doublé le 8 octobre 2015 (4-0)

Le joueur aux 81 sélections (27 buts) avec l’équipe de France fait ainsi son retour avec les Bleus pour la première fois depuis plus de cinq ans.

« Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous… et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien », a écrit Benzema sur Twitter, en réaction à son retour en équipe de France.

Les Français débuteront la compétition européenne face à l’Allemagne le 15 juin.

La sélection du Madrilène a été dictée par les performances de Karim Benzema, auteur de 29 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Ces performances lui ont valu d’être élu meilleur joueur français de l’étranger aux trophées UNFP.

Son absence est liée à un différend avec Didier Deschamps au sujet de déclarations faites par le joueur merengue dans la presse espagnole dans lesquelles il affirmait que l’entraîneur avait « cédé sous la pression d’une partie raciste de la France », au moment de sa non-sélection à l’Euro

Outre Karim Benzema, la ligne d’attaque des Bleus compte Kylian Mbappé, en grande forme avec le Paris Saint-Germain, et Antoine Griezmann, qui enchaîne les bonnes prestations avec le FC Barcelone ces dernières semaines.

Kingsley Coman, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Anthony Martial et Wissam Ben Yedder sont les cinq autres attaquants retenus par Didier Deschamps.

Pour le poste de gardien, Deschamps a eu recours aux services de Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda, alors que pour la défense, il a opté pour Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Kurt Zouma, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Léo Dubois, Jules Koundé.

Dans le milieu de terrain, le technicien comptera sur Paul Pogba, N’Golo Kanté, Moussa Sissoko, Adrien Rabiot, Thomas Lemar, Corentin Tolisso.

Outre l’Allemagne, la France affrontera également la Hongrie, le 19 juin, puis le Portugal, le 23 juin.

