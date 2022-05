Karim Benzema brise le silence après la décision de Mbappé

Kylian Mbappé a décidé de prolonger au PSG, au grand dam des supporters du Real Madrid. La décision de l’attaquant de Paris a suscité de nombreuses réactions parmi les supporters et les stars du foot, dont Karim Benzema, qui n’a pas caché son amertume.

Quelques heures après l’annonce, par le PSG, de la prolongation de Mbappé, la star du Real Madrid a posté une story Instagram qui en dit long. Il a publié une photo du rappeur Tupac, aux côtés de son meilleur ami qui l’avait trahi par la suite, ce qui a poussé de nombreux observateurs à estimer que Benzema était déçu par le choix de Mbappé.

Accordant une interview à la chaîne Movistar, le «Nuevo» n’a pas pu échapper à la question concernant la décision de l’attaquant parisien. «« Mbappé ? Nous allons jouer une finale de Ligue des champions. Ce n’est pas le moment de parler de cette petite chose. Je suis concentré sur la finale». Une réponse fuyante qui n’a pas manqué de laisser les fans sur leur faim…

De son côté, Mbappé, dans une déclaration à Le Parisien au sujet de Benzema, a confié : «On n’a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerais ce choix. J’ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l’avaient sorti. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ? »

