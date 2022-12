Karim Benzema annonce sa retraite internationale (PHOTO)

L’attaquant du Real Madrid vient de faire une annonce importante concernant sa carrière avec l’équipe de France. Karim Benzema a confirmé sa retraite internationale des rangs des Bleus, qui viennent de perdre leur titre de champion du monde au Mondial face à l’Argentine.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

A.O.