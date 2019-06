KACM: le bureau dirigeant jette l’éponge

Les membres du bureau dirigeant du Kawkab de Marrakech (KACM) section football ont annoncé, ce mardi, leur démission collective suite à la relégation en 2ème division de la Botola de l’équipe de la cité ocre.

Dans un communiqué publié par le bureau dirigeant démissionnaire à l’adresse des adhérents et des membres du comité directeur du KACM, le président du club marrakchi a appelé à la tenue de l’assemblée générale ordinaire à la date qui sera fixée par ledit comité ou les adhérents, conformément à la stratégie d’adaptation à la nouvelle loi sur l’éducation physique, dans un délai ne dépassant le 31 juillet prochain et ce, pour l’examen et l’adoption des rapports moral et financier.

A rappeler qu’au terme de la saison 2018-2019 de la Botola, le KACM a occupé la 15ème et avant-dernière place du classement final avec 30 points (7 victoires, 9 nuls et 14 défaites), accompagnant ainsi le Chabab Rif d’Al Hoceima en 2ème division.

S.L. (avec MAP)