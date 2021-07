Juventus: Sarri évoque ses difficultés avec Cristiano Ronaldo

L’ancien entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, est revenu sur les difficultés qu’il a eues avec Cristiano Ronaldo, soulignant qu’il était difficile à gérer, car il fallait prendre en compte ses « intérêts personnels ».

Dans des propos recueillis par la chaîne Sportitalia, le natif de Naples a révélé que Ronaldo n’était pas un simple joueur. « Ce n’était pas simple parce que Ronaldo est une multinationale. Il a des intérêts personnels qui doivent se conjuguer avec ceux de l’équipe. C’était une situation difficile à gérer. Honnêtement, je me considère bien meilleur comme entraîneur que comme manager », a-t-il confié.

Et d’ajouter: « Il y a également beaucoup d’aspects positifs. Quand un garçon atteint ces niveaux en chiffres, il est clair qu’il représente quelque chose qui peut dépasser l’institution et l’équipe« . Sarri a également ironisé sur la dernière saison de la Vieille Dame, la comparant avec la sienne. « Nous avons gagné un Scudetto sans le célébrer, chacun a dîné seul. La bonne saison aurait probablement été cela : une quatrième place. Et j’ai vu qu’ils fêtaient cela. Les conditions étaient probablement idéales », a-t-il déclaré.

M.F.