Juventus: l’avenir de Cristiano Ronaldo tranché

L’avenir de Cristiano Ronaldo, ainsi que de l’entraîneur, Andrea Pirlo, avec la Juventus est tranché. Malgré la mauvaise saison du club, et les risque de se retrouver privé de Série A et de Ligue des champions la saison prochaine, le Portugais et l’Italien ne quitteront pas les bianconeros selon le vice-président du club, Pavel Nedved.

En effet, selon le site Football Italia, l’ancienne star tchèque a déclaré que Cristiano Ronaldo et Andra Pirlo vont rester à la Juve. « Le club connaît des difficultés, mais on connaît la capacité de chacun à lutter jusqu’au bout et on croit en ce projet », a-t-il ajouté.

Ceci vient en réponse aux rumeurs selon lesquelles le club s’apprêtait à se passer des services de Pirlo, après la lourde défaite contre l’AC Milan (3-0) qui pourrait compromettre les chances de la Juve de participer à la ligue des champions.

À noter également que la Fédération italienne de football menace d’exclure la Juventus de la Série A si elle ne se retire pas de la « Super League » européenne.

