Juventus: Cristiano Ronaldo dans la tourmente

Les choses ne s’arrangent pas pour Cristiano Ronaldo à la Juventus. La Vieille Dame s’est contentée d’un match nul, dimanche face à Fiorentina (1-1) dans un match ou le Portugais n’a pas réussi à retrouver le chemin des filets pour la troisième fois consécutive.

CR7 est actuellement à 347 minutes consécutives sans avoir marqué, se rapprochant ainsi de son record de la Juve, qui était de 359 minutes, lors de sa première saison en 2018-2019. L’inefficacité du Portugais aux derniers matchs n’est pas passée inaperçue auprès de la presse italienne. La Gazzetta dello Sport l’a classé comme étant le joueur le plus mauvais du match contre Fiorentina. Le quotidien rapporte que le joueur a tout raté lors du match, déclarant que le Juve possède actuellement une version « fantôme » de Ronaldo, qui n’est d’aucune aide à la ligne d’attaque turinoise.

À noter que suite à ce nul, la Juventus est 4e au classement de la Série A, et pourrait être surclassée par Napoli en cas de victoire face à la Lazio. La place de la VCR7 est actuellement à 347 minutes consécutives sans avoir marqué, se rapprochant ainsi de son record de la Juve, qui était de 359 minutes, lors de sa première saison en 2018-2019. ieille dame en Ligue des Champions, la saison prochaine, est compromise, et les prochains matchs seront déterminants pour le club, et pour l’avenir de Ronaldo.

