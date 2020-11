Juventus: clap de fin pour Cristiano Ronaldo ?

La Juventus étudierait la possibilité de vendre sa star portugaise Cristiano Ronaldo l’été prochain. L’avenir de Cristiano Ronaldo avec le club est souvent évoqué dans la presse. L’été dernier, on parlait d’un transfert du joueur au PSG, qui n’a finalement pas eu lieu. Le quintuple Ballon d’or est resté à la Juventus, le club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Mais le joueur pourrait plier bagage plus tôt que prévu.

Les journaux espagnols Sport et As rapportent que la Juventus chercherait à vendre Ronaldo lors du prochain mercato estival à cause de la crise économique causée par le coronavirus. Les deux médias soulignent que le salaire faramineux de Ronaldo constitue un problème pour la Juve. Le Portugais est payé, en effet, 5 fois plus que Paulo Dybala, le deuxième joueur le mieux payé de la Vieille dame.

M.F.