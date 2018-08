Juventus: ce que pense Benatia du transfert de Ronaldo

Rappelons que le transfert du Portugais a été officialisé le 10 juillet dernier. Le désormais ex-attaquant du Real Madrid a signé pour quatre saisons et touchera la coquette somme de 30 millions d’euros par an.

Lorsque Ronaldo a été interrogé sur Benatia, il avait déclaré: “Il m’a donné beaucoup de coups! C’est un grand joueur et un grand défenseur. On s’est piqué un peu pendant le Mondial… mais c’est le jeu. Ce sera très sympa de jouer avec lui, c’est un très bon joueur”.