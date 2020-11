Juventus: ce qu’a dit Cristiano Ronaldo après son grand retour

La star de Juventus, Cristiano Ronaldo, n’a pas tardé a trouver le chemin des filets après son retour de quarantaine. Entré à la 56e minute lors du match de la Juventus contre Spezia dimanche dernier (4-1), le Portugais a marqué après trois minutes de jeu, avant de doubler la mise à la 76e minute.

Ronaldo n’a pas caché sa joie de retourner sur les pelouses dans un entretien avec Sky News. » Je suis très content. Cela fait 18 ou 19 jours que je ne pouvais pas faire ce que j’aime le plus : jouer au football. Mais je me sentais bien, je n’ai pas eu de symptômes et le « Cris » habituel est revenu. J’espère que dans trois ou quatre matchs, je retrouverai une bonne condition », a confié l’attaquant.

Cristiano Ronaldo est resté très longtemps loin des terrains suite à sa contamination par le coronavirus et a dû suivre un protocole sanitaire strict. Placé en quarantaine, le Portugais a raté plusieurs matchs, dont celui de la Ligue des champions contre le FC Barcelone mercredi dernier, qui devait marquait les retrouvailles avec Lionel Messi.

M.F.