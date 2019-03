Juventus-Atletico, Barça-Lyon: heure, chaine…(Ligue des Champions)

La Ligue des Champions est de retour. Après les scénarios inattendus des premiers matchs des 8e de finales, les duels de mardi et mercredi réservent encore des surprises.

Les fans des Colchoneros se réjouissent de la victoire contre la Juve à l’aller (2-0). Condamnés à l’exploit, les coéquipiers de Ronaldo sont prêts à tout pour renverser l’Atletico Madrid de Diego Simeone. CR7 s’attend à “une soirée spéciale” et s’est montré déterminé plus que jamais pour changer la donne. Une chose est sûre, c’est qu’il risque d’y avoir des étincelles lors de cette rencontre.

Le choc entre Liverpool et le Bayern Munich s’est soldé par un nul (0-0) à l’aller. Les occasions ont été rares à l’Anfield et le match était trop tactique. Au retour, les deux formations seront dans l’obligation de prendre plus de risques pour arracher la qualification. Le Bayern a récupéré ses deux cadres, Alaba et Coman, tandis que Robben sera absent pour cause de blessure. Finalistes de la dernière édition, les Reds sont au complet et ne se laisseront pas faire en Allemagne. Un match qui s’annonce chaud bouillant.

De son côté, le FC Barcelone reçoit l’Olympique lyonnais après une première manche vierge en France (0-0). Les hommes de Valverde tenteront de marquer dès l’entame du match pour ne pas se compliquer la tâche contre des Lyonnais qui visent l’exploit. L’OL croit en ses chances et peut être dangereux en contre.

Enfin, Schalke 04 jouera le tout pour le tout sur les terres de Manchester City après la défaite de l’aller à domicile (2-3). L’international marocain, Hamza Mendyl, sera de la partie, tandis que Amine Harit est écarté du groupe. Pep Guardiola s’est montré prudent lors de la conférence de presse surtout après l’élimination du Real et du PSG.

Voici le programme complet de cette deuxième manche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Mardi 12 mars 2019

Manchester City Vs Schalke 04 – 21H00 (beIN Sports HD 2)

Juventus de Turin Vs l’Atletico Madrid – 21H00 (beIN Sports HD 1)

Mercredi 13 mars 2019

FC Barcelone Vs Olympique Lyonnais – 21H00 (beIN Sports HD 2)

Bayern Munich Vs Liverpool – 21H00 (beIN Sports HD 1)

Bhyer Kabiro