Juventus: Allegri impressionné par Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri ne rate jamais l’occasion pour encenser son attaquant Cristiano Ronaldo qui, depuis son arrivée à la Juventus, enchaîne les succès. L’entraîneur de la Vieille dame a en effet assuré que le Portugais, qui est course pour terminer meilleur buteur du championnat Italie, réalise une excellente saison. S’il a pris son temps pour s’adapter à son nouveau club, CR7 collectionne les buts depuis.

La Ligue des champions, c’est l’objectif de la Juventus qui ne l’a plus remportée depuis plus de vingt ans. Et pour bien préparer le prochain match contre l’Atlético, l’entraîneur italien pourrait bien mettre le joueur au repos durant un match cette semaine.

“En une semaine, nous avons trois matchs qui s’enchaînent. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, il réalise une excellente saison. Quand se reposera-t-il ? Je vais voir, je vais en parler avec lui”, a lancé Allegri lors d’une conférence de presse, taclant à son passage le Real Madrid. “Par rapport au Real Madrid, il y a plus d’intensité. Il est vrai que la saison est bien plus longue. Au Real, l’année dernière, ils ont pris un peu de vacances. Ils ont commencé à jouer en décembre, alors qu’ils étaient à 20 points de Barcelone“, a-t-il souligné.

Et d’ajouter : “En ce qui concerne le match contre l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, je veux que les choses soient claires : la Juventus n’est pas favorite pour remporter ce match ou cette compétition. J’ai entendu des gens dire que la Juventus était favorite pour remporter la Ligue des Champions cette saison, que la Juventus attendait juste le 1er juin pour soulever le trophée. Mais c’est de la folie. J’écoute tout le monde, mais je tiens à souligner que ce n’est pas la bonne approche. La Ligue des Champions est un objectif important pour nous, comme le Championnat, la Coupe d’Italie ou la Supercoupe d’Italie. Si nous jouons bien et que nous sommes suffisamment chanceux, nous aurons la possibilité d’aller plus loin. Mais rien n’est joué”.

