Juan Mata quitte Manchester United

Manchester United a annoncé jeudi que l’Espagnol Juan Mata va quitter le club à l’expiration de son contrat, à la fin du mois.

« Merci d’avoir consacré huit ans de ta carrière à United, Juan », a indiqué l’équipe dans un communiqué. « Tout le monde au club te souhaite le meilleur pour l’avenir. »

Les Red Devils ont déjà confirmé les départs de Paul Pogba et Jesse Lingard mercredi, tandis que Nemanja Matic et Edinson Cavani quitteront également le club à l’intersaison. Un remaniement important est en cours à United alors que le nouvel entraîneur, Erik ten Hag, tente de mettre son empreinte sur le club après une saison décevante où il a terminé sixième de Premier League. Mata a fait 285 apparitions sous le maillot de Man Utd et remporté trois trophées depuis son arrivée en provenance de Chelsea, en 2014, pour 43 millions d’euros.

S.L. (avec MAP)