JSK-Raja: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Ligue des champions)

Le Raja de Casablanca croise le fer vendredi avec la Jeunesse sportive de Kabylie, à Tizi Ouzou, pour le compte de la 4ème journée de la phase de poule de la Ligue des champions.

Actuellement deuxièmes du groupe D avec six points au compteur, les Verts feront des pieds et des mains pour rafler les trois points et mettre un pied en quart de finale. Mais les Hommes de Jamal Sellami, qui avaient remporté la première manche à Casablanca sur le score de 2 à 0, auront certainement affaire à une autre JSK. Le club algérien, encore sous le choc après l’élimination précoce en 32es de finale de la coupe d’Algérie et pointant à la 3ème place du groupe D en Ligue des champions, n’a plus le droit à l’erreur. C’est en effet le match de la dernière chance pour la JSK qui cherchera à tout prix à garder ses chances de qualification.

Le Raja, de son côté, a le moral au beau fixe après sa victoire, le weekend dernier, face au Mouloudia d’Alger pour le compte des quarts de finale de la Coupe Mohammed VI. Privée d’Omar Boutaib, l’équipe pourra compter sur ses autres cadres pour venir à bout des Algériens.

Le coup d’envoi de cette rencontre, qui aura lieu au stade du 1er novembre 1954, est prévue à 17 heures. Elle sera diffusée sur beIN Sports HD 1.

N.M.