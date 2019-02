Joueurs clés d’Hervé Renard au Qatar, c’est grave docteur?

Après le départ de Mehdi Benatia, les supporters des Lions de l’Atlas se demandent si leur équipe nationale sera compétitive pour la CAN 2019. D’autant plus qu’il s’agit de joueurs clés d’Hervé Renard qui ont disputé le Mondial en Russie. C’est grave docteur?

Dans un entretien accordé à Le Monde Afrique le sélectionneur français du Maroc se veut rassurant. “Les championnats du Qatar ou d’Arabie saoudite sont moins compétitifs, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne le sont pas. Dans le cas de Benatia, Da Costa, Ambarat, El Ahmadi ou Boussoufa, on parle de joueurs qui ont plus ou moins dépassé la trentaine. Qu’ils aillent dans un championnat moins relevé est donc plus compréhensible, car ils doivent aussi penser à l’avenir. Par contre, un joueur de 20 ou 25 ans qui part dans le Golfe, cela me semble moins logique”.

Concernant le choix de Benatia de quitter la Juventus pour le Qatar, Renard pense que Benatia “avait encore le niveau pour faire deux ou trois saisons dans un club qui dispute la Ligue des champions. “Mais aller dans le Golfe, ça lui trottait dans l’esprit depuis un certain temps. Il pense aussi à la qualité de vie. Mehdi est un grand professionnel. Au Qatar, les clubs ont droit à trois étrangers. Si un joueur ne donne pas satisfaction, le contrat peut vite être rompu. Le fait que plusieurs de mes joueurs évoluent désormais dans cette partie du monde ne m’inquiète pas pour la sélection nationale”, a-t-il tranché.

Hervé Renard , par le passé, avait pourtant critiqué les joueurs marocains qui évoluent dans les championnats des pays du Golfe et déclaré qu’il ne pouvait pas faire appel aux éléments qui décident d’aller jouer dans ces pays. La décision de l’entraîneur, qui avait assuré que ces joueurs n’avaient pas la priorité dans sa liste, avait été prise juste après le départ de Youssef El-Arabi au club qatari Lekhwiya. Mais Hervé Renard est revenu sur sa décision, étant donné qu’il ne peut pas se passer de certains joueurs.

A quelques mois de la CAN 2019 que le Maroc rêve de remporter, le coach français n’a pas d’autre choix que de faire appel à ces joueurs qui l’ont probablement déçu en choisissant les pétrodollars. Ces mêmes joueurs ont d’ailleurs permis au Maroc de se qualifier en Coupe du monde après 20 ans d’absence. Mbark Boussoufa (Al-Shabab Riyad), Karim El Ahmadi (Ittihad FC), Nordin Amrabat (Al-Nasr Riyad) et Medhi Benatia (Al-Duhail), qu’on se le dise, ont bien leur place au sein de la sélection. Et si Renard convoquait Abderrazak Hamed Allah et Youssef Arabi, ce serait peut-être une bonne idée…

Soufiane Laraki