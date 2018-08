Joueur UEFA de l’année: voici les trois nominés

L’UEFA a dévoilé ce lundi les trois nommés pour le titre de meilleur joueur européen de l’année 2018. Il s’agit de Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Luka Modric.

Cristiano Ronaldo figure encore une fois parmi les finalistes après avoir reçu ce prix les deux dernières années. Luka Modric, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, finaliste de la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie, fait office de favori, d’autant qu’il a été élu meilleur joueur du Mondial en Russie. L’attaquant des Reds de Liverpool, meilleur buteur de Premier League la saison dernière, Mohamed Salah sera également de la partie.

