John Herdman analyse la victoire des Lions de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur du Canada, John Herdman, a indiqué, jeudi, que le Maroc s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022 en tant que 1er de son groupe, grâce au bon niveau affiché par les Lions de l’Atlas tout au long de la phase de poules.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après match entre le Maroc et le Canada, pour le compte de la 3ème et dernière journée du Groupe F, le sélectionneur des Canucks a relevé que l’équipe marocaine a réussi à terminer à la première place du « groupe de la mort » grâce au bon niveau dont ont fait montre ses joueurs, qui évoluent dans les plus grands championnats européens.

Il a ajouté que les joueurs marocains, très expérimentés, ont également fait preuve de combativité et d’efficacité sur le terrain, ce qui leur a permis de gagner et de poinçonner leur billet pour les huitièmes de finale.

Et de poursuivre que l’équipe du Maroc, forte d’une importante expérience, est une grande équipe qui représente une source de fierté pour le peuple marocain.

D’autre part, le sélectionneur du Canada a estimé que ses joueurs ont signé une bonne prestation dans ce match difficile contre le Maroc et ont fait montre de résilience face une équipe bien organisée et soutenue par de nombreux supporters au stade Al Thumama à Doha.

Le Maroc a décroché son billet pour les huitièmes de finale du Mondial-2022 de football, en battant le Canada par 2 buts à 1 (mi-temps : 2-1), jeudi, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe F.

L’adversaire des Lions de l’Atlas aux huitièmes de finale sera l’Espagne, qui a terminé deuxième (4 pts) du groupe E après sa défaite, jeudi, face au Japon (1-er/6pts).