Joao Felix rejoint Chelsea en prêt

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant de l’Atletico Madrid Joao Felix a rejoint Chelsea en prêt jusqu’à la fin de la saison, a annoncé mercredi le club de Premier League, qui était en compétition avec Arsenal et Manchester United pour le joueur de 23 ans.

Dans la foulée de cet accord, l’international portugais a également signé une prolongation d’un an de son contrat avec l’Atletico jusqu’à l’été 2027. « Chelsea est l’une des grandes équipes du monde et j’espère l’aider à atteindre ses objectifs », a réagi Felix, se disant « très heureux et très excité » à l’idée de jouer à Stamford Bridge.

L’Atletico avait fait de Felix le cinquième joueur le plus cher de l’histoire lorsqu’il a payé 113 millions de livres sterling à Benfica pour le joueur alors âgé de 19 ans en 2019.

Il a ensuite marqué 34 buts en 131 apparitions dans toutes les compétitions, avec 18 passes décisives.

Felix faisait partie de l’équipe du Portugal à la Coupe du monde et a marqué un but en cinq apparitions lors du tournoi, avant d’être disqualifié par le Maroc en quart de finale.

Felix a marqué cinq buts et délivré trois passes décisives pour l’Atletico en 20 matches cette saison. Il rejoint Benoit Badiashile, David Datro Fofana et Andrey Santos qui ont déjà signé pour les Blues lors de la fenêtre de transfert de janvier.

S.L.