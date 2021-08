JO: les célébrités du Maroc félicitent Soufiane El Bakkali (PHOTOS & VIDEO)

L’athlète marocain Soufiane El Bakkali a sauvé l’honneur du sport marocain aux Jeux Olympiques de Tokyo, en remportant la médaille d’or lors de la finale du 3000m steeple. A cette occasion, plusieurs célébrités marocaines ont exprimé leur bonheur suite à cette réalisation historique, félicitant le nouveau champion olympique marocain.

Le présentateur TV Rachid Allali a publié, sur son compte Instagram, une photo d’El Bakkali suite à son sacre et écrit: « Félicitations pour la médaille d’or. Félicitations au Maroc et aux Marocains. Gloire aux fils de mon pays ».

Don son côté, la chanteuse Asmaa Lamnawar a publié une vidéo de l’athlète marocain célébrant sa victoire avec le staff technique. « Félicitation à notre champion qui a remporté une médaille d’or dans la course la plus difficile aux épreuves d’athlétisme : le 3000m steeple. Tu as fait notre bonheur. Que Dieu t’accorde le bonheur éternel », a-t-elle écrit.

Le journaliste et animateur TV Samid Ghailane a, quant à lui, écrit : « Félicitations Soufiane El Bakkali! C’est l’arbre qui cache la forêt, mais nous sommes heureux. Fiers de toi champion ». Le jeune chanteur Youness a également écrit : « Félicitations Soufiane El Bakkali pour la médaille d’or ».

La journaliste à Medi 1 TV Imane Aghoutane a aussi tenu à féliciter l’athlète marocain. « Le Maroc obtient l’or olympique pour la première fois depuis près de deux décennies. Bravo à notre compatriote », a-t-elle publié.

M.F.