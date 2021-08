JO: les athlètes marocains fiers de Soufiane El Bakkali (VIDEO)

Les athlètes marocains ayant participé aux jeux olympiques de Tokyo 2020 ont atterri ce vendredi matin à l’Aéroport Mohammed V à Casablanca, après la fin de leur participation aux JO.

Au micro de Le Site info, les athlètes ont exprimé leur fierté après l’exploit de Soufiane El Bakkali, qui a offert au Maroc sa seule médaille d’or aux 3000m steeples.

« Cette expérience à Tokyo était bénéfique. C’est la première fois que je participe aux JO et j’ai réussi à atteindre la finale des 3000m steeples », a déclaré l’athlète Mohamed Tindouft.

Et d’ajouter au sujet d’El Bakkali : « Mes rapports avec lui sont fraternels. Nous nous connaissons depuis que nous étions enfants, et son exploit nous a remplis de joie, ainsi que tout le peuple marocain. Je lui souhaite plus de succès ».

De son côté, Rababe Arafi a déclaré que la compétition n’était pas facile, déplorant le fait qu’elle ait manqué de chance, soulignant par ailleurs qu’elle est fière de l’exploit de Soufiane El Bakkali.

M.F.