JO: le Marocain Samy Boutouil éliminé (100m nage libre/Qualifications)

Le Marocain Samy Boutouil a été éliminé mardi lors des qualifications de l’épreuve de 100 m nage libre, dans le cadre des Jeux olympiques de Tokyo.

Boutouil a occupé la 6è place de la 4è série de qualification avec un temps de 50 sec 37/100è. Sa compatriote Lina Khiyara, engagée en 200 m nage libre, a été éliminée la veille, au premier tour également, après avoir occupé la 4è place de la 1ère série de qualification (02:08.80).

De leur côté, les pugilistes marocains Youness Baalla et Oumaima Bel Habib ont été éliminés en huitièmes de finale du tournoi de boxe.

Baalla (81-91 kg) a perdu (0-5) face au Néo-zélandais David Nyika, alors que Bel Habib (69 kg) s’est inclinée face à l’Ukrainienne Anna Lysenko (0-5). Le noble art marocain, qui a offert au Royaume sa seule médaille aux JO de Rio de Janeiro en 2016, après le bronze de Mohammed Rabii (moins de 69 kg), est sorti ainsi bredouille de l’édition de Tokyo, après l’élimination de Mohamed Hammout (moins 57 kg), Mohammed Assaghir (75-81 kg), Abdelhaq Nadir (57-63 kg) et Rabab Cheddar (51 kg). Dans les compétitions de beach-volley, l’équipe nationale, composée de Mohammed Abicha et Zouheir El Graoui, s’est inclinée face au duo brésilien Evandro Goncalves Oliveira Junior et Bruno Oscar Shmidt par 2 sets à 0, lors du tour préliminaire (Groupe E). Le tandem marocain a perdu la première manche par 21 à 14, avant de s’incliner lors du 2è set sur le score de 21 à 16.

La sélection nationale, qui s’était inclinée lors de son premier match face à la Pologne, affrontera le Chili, vendredi prochain.

S.L. (avec MAP)