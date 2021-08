JO: le beau message de Nawal El Moutawakel à Soufiane El Bakkali (PHOTO)

Pour la première fois depuis 17 ans, l’hymne national marocain a retenti aux jeux olympiques, mardi matin à Tokyo, suite à la victoire, lundi, de Soufiane El Bakkali à la finale du 3000m steeple.

C’est l’ancienne championne olympique, et membre actuelle du Comité International Olympique (CIO), Nawal El Moutawakel qui a remis la médaille à El Bakkali. Sur son compte Facebook, la médaillée d’or du premier 400m haies féminin de l’histoire des Jeux olympiques est revenue sur ce « moment de complicité » entre deux champions olympiques.

« Beau moment de complicité avec Soufiane – champion hors pair ! Notre discussion a tourné autour de ses moments d’incertitude, de peur, de traque, d’angoisse, d’attente… qu’il a su surmonter avec son mental de fer, sa rage de vaincre, sa détermination et sa persévérance. C’est un battant, un vrai guerrier. Hier, il a tout donné pour réaliser son rêve suprême et celui de toute une nation….. Contente de lui avoir remis la médaille au nom du Comité International Olympique et contente de le voir rejoindre la grande famille des champions Olympiques ! Bravo Soufiane de nous avoir fait rêver et redonné espoir après tant d’années ! Dima Maroc », a-t-elle écrit.

M.F.