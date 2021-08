JO: l’athlète marocain Abdellatif Sadiki éliminé en demi-finale du 1.500 m

L’athlète marocain, Abdellatif Sadiki a été éliminé, jeudi, de la demi-finale du 1.500 m des Jeux olympiques de Tokyo.

Sadiki a quitté la compétition après avoir obtenu la 8 ème place au terme de la 2 ème série éliminatoire en 3min 33s et 59/100.

La 1 ère place est revenue au Kényan Abel Kipsang avec un chrono de 3min 31s et 65/100, suivi du Norvégien Jakob Ingebrigtsen (3min 32s et 13/100) et du Britannique Josh Kerr en 3min 32s et 18/100.

Sadiki s’était qualifié mardi à la demi-finale du 1.500 m après avoir obtenu la 5 ème place lors de la 1 ère série en 3min 36s et 23/100.

La finale du 1.500 m se disputera le 7 août.

S.L. (avec MAP)