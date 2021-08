JO: la première réaction de Soufiane El Bakkali après le sacre (VIDEO)

L’athlète marocain, Soufiane El Bakkali a remporté lundi la médaille d’or du 3.000 m steeple lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Au micro de beIN Sports, le champion olympique a exprimé sa joie suite à ce sacre. « C’est un rêve qui se réalise après des années de dur labeur. J’ai réussi grâce au soutien de mon entraîneur, que je considère comme un père. Je suis tellement content et je dédie cette médaille d’or au roi Mohammed VI qui ne cesse d’encourager les sportifs marocains. Je la dédie aussi à mes parents et au peuple marocain qui attendait impatiemment ce sacre », a-t-il affirmé.

Concernant sa gestion de la course, El Bakkali a indiqué que ce n’était pas chose facile. « Je me suis bien préparé pour cette finale et j’ai étudié mes rivaux, surtout les Ethiopiens. Ce qui m’a permis d’être sacré champion olympique ».

El Bakkali s’est imposé en 8min 8s 90/100 devant l’Éthiopien Lamecha Girma (8min 10s 38/100) et le Kényan Benjamin Kigen (8min 11s 45/100).

L’autre athlète marocain, Mohamed Tindouft s’est classé 13 ème avec un chrono de 8min 23s 56/100.

H.M.

