Jeux paralympiques (400 m/T13): le Marocain Mohamed Amgoun en finale

Le Marocain Mohamed Amgoun s’est qualifié mercredi pour la finale du concours du 400 m (classe T13), disputé dans le cadre des Jeux paralympiques qui se tiennent à Tokyo.

Amgoun, qui détient le record du monde de l’épreuve (46.92), établi à Londres en 2017, a occupé la première place de la 2è série avec un chrono de 48 sec 52/100è.

Son compatriote Mouncef Bouja, engagé dans la première série, a dû abandonné. La finale est prévue jeudi.

Dans l’épreuve du lancer du javelot (classe F34), le Marocain Azeddine Nouiri s’est contenté de la 7è position avec un jet à 31.17 m, tandis que l’or est revenu à l’Iranien Saeid Afrouz (40.05 m). L’argent et le bronze sont allés, respectivement, aux Colombiens Mauricio Valencia (37.84 m) et Diego Fernando Meneses Medina (37.11 m).

Plus tôt dans la journée, les Marocaines Yousra Karim et Hayat El Garaa avaient remporté, respectivement, les médailles d’argent et de bronze de l’épreuve de lancer du disque (classe F41), Yousra a réalisé un jet à 37.35 m, soit sa meilleure performance personnelle, pas loin derrière la médaillée d’or tunisienne Raoua Tlili, qui a pulvérisé au passage l’ancienne marque mondiale (37.91).

De son côté, Hayat El Garaa a terminé au pied du podium avec une performance de 29.30 m.

Avec ces médailles, le Maroc porte sa moisson à trois breloques après le bronze mardi de Saida Amoudi au lancer du poids.

