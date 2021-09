Jeux paralympiques: 3ème médaille d’or pour le Maroc

Le Marocain Ayoub Sadni a remporté, samedi, la médaille d’or des 400 m (classe T46-47), dans le cadre des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, en battant le record mondial en 47 sec 38/100è. Sadni, qui offre ainsi au Royaume sa 3ème médaille du précieux métal, a été le plus rapide de la course, devançant les Brésiliens Thomas Ruan de Moraes (47 sec 87/100è) et Petrucio Ferreira Dos Santos (48 sec 04/100è).

Plus tôt dans la journée, Zakariae Derhem a offert au Maroc sa deuxième médaille d’or dans l’épreuve du lancer du poids (classe F33), alors que Azeddine Nouiri a remporté l’argent lors de l’épreuve du lancer du poids (classe F34).

Quant à l’équipe nationale de cécifoot, elle s’est adjugée le bronze.

Le Maroc compte désormais dix médailles, après l’or d’Abdeslam Hili, Zakariae Derhem et Ayoub Sadni, l’argent de Fouzia El Kassioui, Yousra Karim, Mohamed Amguoun et Azeddine Nouiri, et le bronze de Hayat El Garaa, Saida Amoudi et l’équipe nationale de cécifoot.

S.L. (avec MAP)