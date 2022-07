Jeux Marocains du Sport en Entreprise : Auto Hall décroche la première place

Le Palmeraie Country Club de Bouskoura a accueilli du 1er au 3 juillet 2022 la première édition des Jeux Marocains du Sport en Entreprise. Ce concept unique a permis de réunir durant trois jours 52 entreprises représentées par 1 250 collaborateurs de divers horizons professionnels sociaux et géographiques autour des valeurs véhiculées par le sport tels que l’Esprit d’équipe, la Solidarité́, le Partage, la Performance et le Dépassement de soi.

Organisés sous l’égide la Fédération Mondiale du Sport en Entreprise et de l’Association de Promotion du Sport en Entreprise au Maroc, les Jeux Marocains du Sport en Entreprise ont proposé aux participants dix disciplines sportives : Football, Basket-ball, Tennis, Padel, Tennis de table, Running, Golf, Échecs, Gaming, Baby-foot et Tennis de table.

Les Jeux Marocains du Sport en Entreprise 2022 ont été clôturés par une cérémonie officielle durant laquelle Auto Hall a été sacrée « Entreprise Sportive de l’année 2022. La deuxième place est revenue à Mubawab qui a devancé la Banque Populaire et Sanofi ex-aequo 3èmes des JMSE 2022.

Durant cette cérémonie, la société MAJOREL a reçu deux distinctions : le prix de « l’Entreprise RSE » pour avoir inscrit le plus de collaborateurs et le prix de « l’Entreprise féminine » pour avoir mobilisé le plus de femmes lors de cette édition.

Au-delà du cadre convivial et compétitif de cette manifestation qui se veut annuelle et itinérante, les Jeux Marocains du Sport en Entreprise (JMSE) se positionnent en plateforme en faveur de la promotion de la pratique des activités physiques et sportives en milieu professionnel.

Les Jeux Marocains du Sport en Entreprise (JMSE) sont co-organisés par Stadia Communication et Olive Agency.

À propos de STADIA

STADIA est une agence spécialisée dans le sport proposant de grands moments d’émotion et de sensations fortes à travers ses différents métiers : Communication, Évènementiel, Conseil, Relations Publiques et Presse, Incentive, Accompagnement en entreprise, Team-Building…Forts de leurs compétences, les experts STADIA mettent à disposition tout leur savoir-faire et leur expérience acquise ces dix dernières années dans le domaine sportif sur le plan national et international. Parmi leurs performances : Etape marocaine du Trophy Tour CAN TotalEnergies, Salon Africa Sports Expo, Lancement de la NBA au Maroc, Semi-Marathon International du Casablanca, Jeux africains de la jeunesse, les Foulées de Casa-Anfa, Match Maroc – Argentine…

A propos d’OLIVE AGENCY

Olive Agency est une agence de communication, événementiel et digital à 360°. Elle organise entre autres depuis plus de 10 ans des évènements sport corporate axant son action sur le plaisir des participants et la digitalisation de la communication pour une expérience utilisateur améliorée. Tournoi de la Relation (plus grand tournoi de foot à 7 corporate au Maroc), League de la Relation Client (plus grand championnat de foot à 7 corporate) ou encore la Botola Intelcia (plus grand tournoi de foot corporate au Maroc)… sont autant de signatures installées dans le temps qui confortent sa position de spécialiste de l’évènementiel sportif corporate au Maroc.