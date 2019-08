Jeux Africains: le Maroc bien placé au classement général

Le Maroc a conservé, avec 27 médailles (8 en or, 9 en argent et 10 en bronze), sa 4è place au classement général des 12ès Jeux Africains qui se tiennent dans le Royaume jusqu’au 31 août, à l’issue des compétitions de la 4ème journée disputée jeudi.

Avec 50 médailles (14 or, 20 argent et 16 bronze), l’Egypte est aux commandes, devant l’Afrique du sud (27 médailles, dont 12 or, 9 argent et 6 bronze) et l’Algérie (30 médailles, dont 10 en or, 8 en argent et 12 en bronze).

Le Maroc a gagné jeudi trois médailles en or, remportées par l’équipe nationale du saut d’obstacles ainsi que par Omar Lekehal et Fatima-Ezzahra Aboufares qui ont participé, respectivement, au tournoi de taekwondo, dans la catégorie des moins de 58 kg et celle des moins de 73 kg.

Le Royaume a également décroché durant la même journée trois médailles en bronze grâce à Sarah Juliette Saidi Fraincart (aviron dames/500m), Wasfi Abdelbasset (-63kg/taekwondo) et l’équipe nationale de natation (relais 4x100m nage libre).

Voici le tableau des médailles après la quatrième journée :

Pays Or Argent Bronze Total

Egypte 14 20 16 50

Afrique du sud 12 9 6 27

Algérie 10 8 12 30

Maroc 8 9 10 27

Tunisie 6 9 9 24

Cote d’Ivoire 3 2 2 07

Gabon 2 0 3 05

Cameroun 1 1 2 04

Namibie 1 1 0 02

Sénégal 1 0 5 06