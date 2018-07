Mohamed Radid auteur d’un doublé (20e et 67e) et Mehdi Mawhoub (46e) ont offert la victoire aux jeunes marocains. Et c’est le Cameroun, vainqueur de l’Algérie qui termine troisième.

