Jeux africains. Athlétisme: voici l’équipe marocaine

Quelque 49 athlètes (32 hommes et 17 dames) représenteront le Maroc au tournoi d’athlétisme des 12èmes Jeux africains qui se déroulera, du 26 au 31 août, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

L’équipe marocaine sera composée de plusieurs athlètes notamment le vice-champion du monde du 3000m, Soufiane Bakkali et les athlètes Abdelaati Lguider et Rabab Arafi.

L’équipe nationale comprend également Jamel Hitrane (10.000m), Mohamed Koussi (110 haies), Chakir Machmour (100m), Hicham Akenkam, Brahim Kaazouzi et Hicham Daha (1.500m), Mehdi tagourdmioui (100 et 200m), Othmane Allousse (20.000 marche), Abdelkrim Benzahra, Soufiane Bakkali et Mohamed Tindoft (3.000m haies), Younes Chetioui et Saïd Gbass (400 et 40m haies), Soufiane Boukentar et Mohcine Outalha (5.000m), Abdelaati Lguider (1.500 et 5.000m), Nabil Ousama, Mustapha Ismaïli et Mouad Ihafi (800m), Réda Al Arabi et Hamza Salhi (semi-marathon), Mouad Rezouk (Décathlon) Aux épreuves techniques du tournoi, l’équipe marocaine sera représentée par El Bachir Mbarki (Lancer de disque), Abdellah Charaï (Lancer de Javelot), Yahya Berrabeh et Mouhsine Khouya (Saut en longueur), Marouane Kacemi (Saut en longeur et saut en hauteur), Oualid Arbah et Saad Ouhadi (Lancer du marteau), Mohamed Chachi et Amine Moukhiss (Lancer de poids), Hamza Michrou (triple saut).

Côté dames, l’équipe comprend Assia Raziki (200 et 400 m), Ikram Ouaziz (3.000m haies), Omaima Saoud (3.000m haies et 5.000m), Sara Hachimi et Lamia Al Habs (400m haies), Nora Ennadi (400m haies et Heptathlon) et Kaoutar Ferkoussi (5.000m), Halima Hachlaf, Malika Akkaoui et Rabab Arafi (800m et 1.500 m), Zinab Zeroual (lancer du marteau et lancer du poids), Fatima Zahra Alaoui (saut en hauteur), Samra Addi et Soukaina Oukoum (lancer du marteau), Yousra Lehdoud (saut en longueur), Meryem Louk (triple saut). Voici le programme du tournoi d’athlétisme des 12è jeux africains:

Lundi 26 août:

– 9h30: 100m hommes (Décathlon) – 9h50: 100m dames (1er tour)

– 10h10: Saut en longueur hommes (Décathlon)

– 10h10: 100m hommes (1er tour)

– 11h40: lancer de poids hommes (Décathlon)

– 15h30: 110m Haies Hommes (1er Tour)

– 15h35: Triple saut Hommes (Décathlon)

– 15h35: triple saut dames (finale)

– 16h00: 400m dames (1er tour)

– 16h30: Lancer de disque hommes (finale) – 16h50: 400m hommes (1er tour)

– 17h00: 100m dames (demi-finale)

– 17h20: 100m hommes (demi-finale)

– 17h50: 3000m haies hommes (finale)

– 18h10: 800m dames (1er tour)

– 18h30: 800m hommes (1er tour)

– 19h00: 400m hommes (Décathlon)

– 19h10: 5000m dames (finale)

Mardi 27 août

– 9h00: 100m haies hommes (Décathlon)

– 9h45: Lancer de disque hommes (Décathlon)

– 11h05: Saut à la perche hommes (Décathlon)

– 11h30: Lancer de javelot hommes (Décathlon)

– 15h40: Saut en hauteur dames (finale)

– 15h50: 100m haies dames (1er tour)

– 16h10: 400m dames (demi-finale)

– 16h15: Lancer de poids hommes (finale)

– 16h25: Saut à la perche dames (finale)

– 16h30: 400m hommes (demi-finale)

– 16h35: Triple saut hommes (finale)

– 16h55: 100m dames (finale)

– 17h00: Lancer de disque dames (finale)

– 17h05: 100m hommes (finale)

– 17h15: 1500m Hommes (Décathlon)

– 17h25: 110 haies hommes (finale) – 17h35: 800m dames (finale)

– 17h45: 800m hommes (demi-finale)

– 18h10: 10.000m hommes (finale)

– 18h45: 4X100 dames (1er tour)

– 18h55: 4X100 hommes (1er tour)

Mercredi 28 août :

– 07h30: 20km marche dames (finale)

– 07h45: 20km marche hommes (finale)

– 09h30: 100m haies dames (Heptathlon)

– 10h15: Saut en hauteur dames (Heptathlon)

– 16h30: Saut en longueur hommes (éliminatoires)

– 16h45: Lancer de javelot dames (finale)

– 17h00: Lancer de poids dames (Heptathlon)

– 17h25: 400m haies hommes (1er tour)

– 17h45: 400m dames (finale)

– 18h00: 400m hommes (finale)

– 18h05: Saut en hauteur hommes (éliminatoires)

– 18h15: 3000m haies dames (finale)

– 18h35: 100m haies hommes (finale)

– 18h45: 200m dames (Heptathlon)

– 18h55: 800m hommes (finale)

– 19h10: 4X100 dames (finale)

– 19h20: 4X100 hommes (finale)

Jeudi 29 août

– 9h00: Saut en hauteur dames (Heptathlon)

– 9h55: 200m dames (1er tour)

– 10h30: 200m hommes (1er tour)

– 10h35: Lancer de javelot dames (Heptathlon)

– 15h45: Lancer de marteau hommes (finale)

– 16h00: 400m dames (1er tour)

– 16h20: 400m haies hommes (finale)

– 16h30: Saut à la perche hommes (finale)

– 16h35: 200m dames (finale).