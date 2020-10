Jawad Ziyat s’exprime sur le transfert de Badr Benoun

Le président du Raja de Casablanca Jawad Ziyat est revenu sur les rumeurs selon lesquelles Badr Benoun quitte le club bientôt. En effet, plusieurs médias égyptiens ont rapporté que le joueur rejoindra Al Ahly à partir de la saison prochaine.

Lors de son intervention dans l’émission Tak Tik sur Le Site info Sport, Ziyat a déclaré : « Notre philosophie au Raja, c’est de soutenir nos joueurs et de ne pas leur mettre les bâtons dans les roues. Surtout si c’est un grand joueur qui a beaucoup donné au club. Si le joueur et le club peuvent en tirer profit, nous devons l’encourager à partir. Avec ces revenus, nous pourrons former 10 autres jeunes joueurs. C’est tout ce que je peux dire pour l’instant ».

Et d’ajouter : « Nous allons annoncer certaines choses prochainement. Nous ne pouvons rien révéler actuellement. Ce qui est sûr, c’est que la philosophie du club ne changera pas ».

Rappelons que le Raja affronte le Zamalek égyptien dimanche prochain à 20h, pour la demi-finale de la ligue des champions de la CAF, qui se tiendra au stade Mohammed V à Casablanca.

