Ittihad de Tanger: une commission provisoire pour diriger le club

Une commission d’expédition des affaires du Club de l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT) a été créée, jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau dirigeant, et ce lors de l’Assemblée générale ordinaire du Club, tenue vendredi à Tanger.

Mohamed Ahkan a été ainsi chargé de la présidence de cette commission, qui comprend 6 vice-présidents, 3 responsables chargés des affaires financières et comptables, 3 chargés d’affaires administratives et juridiques, et 4 conseillers.

L’ancien président de l’IRT, Abdelhamid Aberchane, avait présenté sa démission le 10 octobre, qui a été acceptée, le 13 octobre, par le bureau dirigeant, avant que ce dernier ne présente une démission collective, et annonce la fixation d’une date pour la création d’une commission d’expédition des affaires pendant la période de transition, jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire.

« La commission temporaire chargée de diriger le Club s’efforcera à faire sortir l’équipe de la situation actuelle », a souligné M. Ahkan dans des déclarations à la presse, notant que « la commission œuvrera désormais à fournir des conditions favorables et confortables pour tous les joueurs, l’entraîneur et les cadres administratifs, afin d’obtenir de bons résultats ».

« Nous promettons au public de réussir et de travailler en groupe dans un cadre participatif et consultatif avec diligence, transparence et clarté, et de l’informer de tout ce qui est positif et négatif au sein de l’équipe, afin d’éviter toute confusion », a-t-il insisté, appelant les supporters à soutenir l’équipe dans cette étape, afin d’atteindre les objectifs fixés.

