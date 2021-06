Italie-Turquie: heure, chaînes… Ce qu’il faut savoir sur le match d’ouverture (Euro 2021)

Le coup d’envoi de l’Euro 2021 sera donné ce vendredi 11 juin. Le match d’ouverture opposera l’Italie à la Turquie.

Les deux équipes se sont retrouvées dans le groupe A, auprès du Pays de Galles et de la Suisse. La squadra azzura entamera la compétition en l’absence de plusieurs joueurs importants, dont Stefano Sensi et Lorenzo Pellegrini, pour cause de blessure. Quant à Marco Verrati, le sélectionneur Roberto Mancini estime qu’il n’est pas assez prêt physiquement pour figurer sur le onze de départ.

La sélection turque, de son côté, pourra compter sur tous ses joueurs. L’entraîneur turc Şenol Güneş a déclaré à la presse que jouer le match d’ouverture d’une telle compétition est une grande fierté pour toute la Turquie.

À noter que pour la première fois, la compétition aura lieu dans différentes villes européennes, et non dans un seul pays. Ils s’agit de: Londres, Munich, Bakou, Rome, Saint-Pétersbourg, Bucarest, Amsterdam, Séville, Budapest, Glasgow et Copenhague.

Le match commence à 20h (heure marocaine) au Stadio Olimpico de Rome. Vous pouvez regarder le match sur les chaînes suivantes :

beIN Sports Max 1

beIN Sports Max 2

Rai 1

TF1 HD France

TF1 HD Suisse

RTS Deux HD

RSI LA 2 HD

SRF zwei HD

Das Erste HD

beIN Sports France HD1

M.F.