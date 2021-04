Italie: Sofian Kiyine en course pour la Serie A

Le Marocain Sofian Kiyine est en train de se faire un nom dans l’Italie du football. Prêté par la Lazio au club de Salernitana en Serie B, deuxième division du pays, le milieu de terrain est en train de réussir son pari sous les ordres de Fabrizio Castori : aider le club fondé en 1919 à monter en Serie A l’année prochaine.

Pour le moment troisièmes du classement avec un point de retard sur Lecce, deuxième et virtuellement promu en fin de saison, Kiyine et ses coéquipiers affrontent le Monza de Mario Balotelli ce week-end, pour le compte de la 35e journée du championnat. En cas de succès, Salernitana s'assurerait alors quasiment la troisième place, et continuerait de mettre la pression sur le Lecce d'Eugenio Corini.

Quel que soit le scénario final de cette saison en Serie B, Sofian Kiyine a de toutes façons de grandes chances d’affronter les Juventus, Milan et autres Inter la saison prochaine, puisqu’il reviendra à la Lazio dès juin comme le rappelle la fiche Transfermarkt à son sujet. Reste à voir si, en cas de montée avec Salernitana, il ne préférerait pas s’installer définitivement sur la pelouse du Stadio Arechi, en vue d’avoir davantage de temps de jeu que dans la capitale. Quoi qu’il arrive, Sofian Kiyine est un nom à retenir. A seulement 23 ans, il est le symbole de la réussite actuelle du Maroc à l’échelle du football mondial.

S.L.