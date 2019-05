Italie: nouvelle consécration pour Cristiano Ronaldo

La Serie A a annoncé ce samedi sur son site officiel que Cristiano Ronaldo a reçu le prix du meilleur joueur de la saison, après avoir inscrit 22 buts et 11 passes décisives. Les buts de Ronaldo ont conduit la Vieille dame à remporter les titres de la Serie A et de la Super Coupe d’Italie cette saison.

La star sénégalaise de Naples, Kalidou Koulibaly, a été récompensée pour ses efforts cette saison et a été nommé meilleur défenseur de la saison. Samir Handanovic, de l’Inter Milan, a été nommé meilleur gardien de but et Sergej Milinkovic-Savic, de Lazio, meilleur milieu de terrain.

«Nous voulions récompenser les meilleurs joueurs car ce sont les protagonistes qui contribuent à rendre nos compétitions parmi les plus fascinantes au monde. Les classements ont été établis à partir de données objectives et de systèmes de surveillance de la performance brevetés et scientifiquement certifiés “, a déclaré Luigi De Siervo, PDG de la Serie A, sur le site officiel de la ligue.

N.K