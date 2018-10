Issam Erraki: Voilà pourquoi j’ai quitté le Raja (VIDEO)

Issam Erraki sera le premier joueur à avoir participé à l’émission nouvellement conçue et réalisée par Le Site Info. L’élégant milieu de terrain qui a chevauché bien des terrains sous différentes couleurs nationales et même un peu plus, nous a accueilli chez lui et nous a présenté sa petite famille dans un cadre convivial.

Il nous a tracé quelque peu son parcours sportif d’hier, avec le Raja et actuellement avec celui de l’Ittihad Tanger. Il nous a aussi parlé de son désaccord avec l’ex-président Said Hasbane et des raisons qui ont poussé son départ du club des Verts, ainsi que son avenir où il est question de retraite. De la nostalgie, de l’amertume, de la joie et bien d’autres émotions ont caractérisé cette première émission de “A la maison”’ et dont vous présentons la première partie.