Israël n’a pas accordé de visa à ces quatre Rajaouis

Les autorités israéliennes ont refusé d’accorder les visas d’entrée à quatre joueurs du Raja de Casablanca. Le club casablancais affronte Hilal Al Qods dans le cadre du seizième de finale retour de la Coupe Mohammed VI.

Selon Radio Mars, il s’agit de Hamid Ahaddad, Omar Boutaib, Abderrazak Ghazout et le Libyen Sanad Louarfali. La même source a précisé que la direction des Verts a décidé d’emmener les quatre joueurs en Jordanie, en attendant de trouver une solution pour accéder à Al Qods.

Plusieurs médias ont, par ailleurs, affirmé que trois autres joueurs du Raja ont eu le même problème. C’est le cas du Camerounais Fabrice Ngah et des deux Congolais Fabrice Ngoma et Ben Malango et ce, pour des raisons politiques. Le problème aurait finalement été résolu et les trois joueurs auraient eu leur visa.

Rappelons que le Raja s’est imposé lors de l’aller face à Hilal Al Qods sur le score de 1 à 0. Le retour est prévu jeudi 3 octobre et sera disputé au stade Faiçal Husseini.

S.L.