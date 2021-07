Inter Milan: les supporters en colère après le départ de Hakimi

Les supporters de l’Inter Milan ont fait part de leur colère contre la direction du club, suite au départ d’Achraf Hakimi, qui a rejoint le Paris Saint-Germain.

Sur une publication Facebook où le Marocain fait ses adieux au club, les supporters nerazzuris ont exprimé leur colère vis-à-vis de la direction, particulièrement le président Steven Zhang. Tous sont unanimes que sacrifier Hakimi afin de renflouer les caisses du club est une mauvaise idée. D’autant plus qu’il s’agit du « meilleur latéral au monde », qui a contribué au sacre de l’équipe au Calcio.

« On vend le meilleur défenseur au monde pour moins que sa vraie valeur mais on prolonge avec Kolarov… J’ai un mauvais pressentiment », peut-on lire en commentaires. Ou encore : « Des années que nous avons un mauvais latéral. Et lorsqu’on arrive à l’avoir, on le vend au plus offrant. Nous n’avons même pas eu l’occasion de le voir en direct ».

À noter que Hakimi s’est engagé jusqu’en 2026 avec le Paris Saint-Germain, qui a obtenu ses services pour 70 millions d’euros.

M.F.