Inter Milan: Chelsea et le PSG reformulent leurs offres pour Hakimi

Le Paris Saint-Germain et Chelsea continuent leur course pour obtenir les services de l’international marocain Achraf Hakimi. Malgré les bonnes performances de ce dernier, l’Inter Milan est obligé de s’en séparer, afin de renflouer ses caisses et surmonter sa grave crise financière.

Les deux clubs ont dû reformuler leurs propositions à l’Inter Milan, après le rejet de leurs offres initiales. Ainsi, le PSG propose 65 millions d’euros en échange du Marocain, soit 5 millions de plus que la première offre. Toutefois, les Nerazzuris n’acceptent pas moins de 80 millions de dollars.

Quant à Chelsea, sa nouvelle offre contient 10 millions de dollars de plus que l’offre initiale, soit 60 millions de dollars, en plus du joueur Marcos Alonso, que l’Inter Milan voulait dans ses rangs l’été dernier.

Rappelons que selon des médias anglais, Hakimi aurait personnellement une préférence pour le PSG, tandis que l’Inter Milan est plus intéressé par l’offre de Chelsea.

M.F.