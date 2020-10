Inter: ce qu’a dit Hakimi après sa première titularisation

L’international marocain Achraf Hakimi a présenté une brillante performance, mercredi, lors du match qui a opposé l’Inter Milan à Bénévent (5-2). Hakimi a effectué une passe décisive à son coéquipier belge, Romelu Lukaku, 28 secondes après le début du match, et marqué le quatrième but de son équipe.

Hakimi a confié dans une déclaration à Sky Sport Italia après le match: « Je suis content de la façon dont je me suis adapté à l’équipe, mais je dois encore apprendre certains mécanismes pour évoluer. »

Et d’ajouter: « Je suis heureux de pouvoir mettre mes qualités et mes capacités au service de l’équipe. C’est ce que je faisais au Borussia Dortmund. » Et de conclure : « J’ai les capacités pour jouer dans ce poste. Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé et j’apprends rapidement. »

M.F.