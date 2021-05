Inter: Achraf Hakimi encense son entraîneur

L’international marocain Achraf Hakimi est revenu sur le rôle important de son entraîneur Antonio Conte, dans sa décision de venir à l’Inter Milan, soulignant sa contribution dans son évolution personnelle.

Dans des propos recueillis par l’hebdomadaire italien Sportweek, Hakimi a révélé que Conte l’avait personnellement contacté afin de le convaincre de rejoindre l’Inter Milan. « Je lui dois beaucoup. Il m’a aidé à développer mon niveau. Grâce à lui, mon jeu est devenu plus complet. Avant, je contribuais au jeu offensif, mais mon rendu défensif était faible », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Ce qui m’importe, c’est qu’on apprécie ma manière de jouer ici. Et j’ai appris à mieux jouer en défense ». Il a également déclaré : « Avec Conte, nous pouvons commencer une période de victoire en Italie et en Europe ».

M.F.