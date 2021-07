Infrastructures: le président de la CAF encense le Maroc

Le Maroc dispose de la capacité et de tous les moyens, ainsi que des infrastructures appropriées pour organiser des compétitions exceptionnelles à la fois de la CAF ou d’autres événements sportifs, a affirmé, vendredi à Salé, le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe.

« Je suis fier que le niveau du football dans le Continent africain s’améliore de jour en jour. Nous devons faire du football un moyen de rapprochement entre les peuples et les nations », a souligné Motsepe dans une déclaration à la presse à son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé.

Il a, d’autre part, indiqué qu’il y a de nombreuses questions importantes qui seront abordées, vendredi, lors de la réunion du Bureau exécutif de la Confédération africaine, notamment celles relatives au fonctionnement de l’instance continentale et son engagement en faveur de la promotion de la gouvernance mondiale.

« Nous devons réorganiser la CAF et le football continental en vue de renforcer leur compétitivité et leur indépendance à l’échelle mondiale », a ajouté Motsepe, relevant que le rôle du secteur privé est devenu très important à cet égard.

S’arrêtant sur les principales structures sportives au niveau continental, Motsepe a noté que « le Complexe Mohammed VI de Football est l’un des centres sportifs les plus importants dont nous sommes fiers », précisant que le Maroc est capable de former des joueurs exceptionnels et de haut niveau qui feront la fierté du peuple marocain et de la communauté africaine.

« Nous voulons aussi que l’une des équipes nationales du continent remporte la Coupe du Monde », a-t-il affirmé.

Plus tard dans la journée, Motsepe présidera une réunion du Bureau exécutif de la CAF, durant laquelle il présentera les orientations générales de l’instance footballistique continentale aux présidents des fédérations qui prendront part à cette réunion.

Cette rencontre se tiendra en marge de la finale de la Ligue des champions de la CAF, qui opposera Al Ahly (Egypte) au Kaizer chiefs (Afrique du Sud), samedi, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

S.L. (avec MAP)