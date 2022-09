Inauguration de l’académie du Raja: les détails

L’académie du Raja de Casablanca de football a été inaugurée, jeudi à Bouskoura, en présence notamment du Wali de la région de Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, et du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Les installations de cette académie se répartissent sur trois pôles: sportif, éducatif et administratif, qui seront à la disposition de l’équipe première du Raja et des équipes des moins de 17, 19 et 21 ans.

L’académie dispose également de deux grands terrains de football, de quatre terrains de futsal, outre une salle de rééducation, un centre médical et d’autres installations administratives.

S’exprimant à cette occasion, Lekjaa a souligné l’importance de l’académie du Raja pour fournir une formation adéquate aux jeunes et aux enfants, mettant également l’accent sur le rôle de l’académie pour permettre aux adhérents du club de bénéficier d’une formation de qualité.

Qualifiant l’inauguration de cette académie d’évènement marquant dans l’histoire du Raja de Casablanca, Lekjaa a estimé que le Raja, grâce à ses efforts et ses investissements, renouera avec sa réputation de club formateur, capable de fournir des joueurs talentueux à l’équipe nationale.

Il a, par ailleurs, relevé qu’un centre de formation du Wydad de Casablanca sera inauguré dans les prochains jours, tout comme un centre de formation régional au niveau de Casablanca-Settat, ce qui reflète le souci de la FRMF de mettre à disposition les infrastructures sportives nécessaires dans les différentes régions du Royaume.

De son côté, Aziz El Badraoui, président du Raja de Casablanca, a fait part de la fierté du club de disposer de cette académie qui constituera une pépinière pour les talents du ballon rond, notant que cette structure s’inscrit dans le cadre des efforts et des grandes réalisations de la Fédération.

Il a souligné qu’avec cette académie, le Raja de Casablanca s’est doté de l’une des meilleures infrastructures sportives à l’échelle africaine, ce qui représente un véritable motif de fierté pour le club.

S.L. (avec MAP)