Il marque contre la Juve et célèbre son but comme Ronaldo (VIDÉO)

La Juventus a fait match nul 3-3 lors d’un amical contre une sélection du championnat sud-coréen, vendredi à Séoul, devant quelques 60 000 spectateurs. Ronaldo est resté sur le banc tout au long de la rencontre, mais cela ne l’a pas empêché d’assister à une scène spéciale.

Après avoir réussi à trembler les filets de la Juve, un joueur de l’équipe adverse s’est amusé à reproduire la fameuse célébration de Cristiano Ronaldo avec certains de ses coéquipiers. Le footballeur a ensuite pointé du doigt le quintuple ballon d’or assis sur le banc, avant de lui demander son maillot à l’issue de la première partie.

Rappelons que Ronaldo a été titulaire face à Tottenham et contre l’Inter. Le coach de la Juve, Maurizio Sarri, a déclaré en conférence de presse: “Ronaldo? On s’attendait à ce qu’il joue, mais aujourd’hui, je lui ai parlé et il était très fatigué. Nous avons donc décidé de le laisser au repos. Nous avons joué dans un magnifique stade, avec un large public et un terrain parfait.”

Il est à noter que les coéquipiers de CR7 vont affronter l’Atlético Madrid, le samedi 10 août prochain, dans le cadre de l’international Champions Cup, avant d’entamer la nouvelle saison.

Cesinha’s goal, Team K League players did the SIUU..pic.twitter.com/EUXmfgNn5d — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) July 26, 2019