Ihattaren chez les Lions? Ronald Koeman lance les hostilités

Le Maroc et les Pays-Bas se livrent une bataille acharnée pour attirer le joueur dans leurs filets. Ihattaren a été convoqué pour prendre part au stage préparatif de l’équipe nationale qui aura lieu en septembre. Ce qui a fait réagir les dirigeants néerlandais: Ihattaren a été sélectionné pour la première fois par l’équipe des Pays-Bas des moins de 23 ans la semaine dernière.

Interrogé sur Ihattaren, le sélectionneur néerlandais, Ronald Koeman, a déclaré à Studio Voetbal que le jeune homme de 17 ans ne sera pas en mesure de jouer pour le Maroc en septembre: “Ce n’est pas du tout possible, parce qu’il doit logiquement faire une demande officielle auprès de la fédération. Il ne veut pas encore le faire. C’est donc un international hollandais actuellement. S’il veut choisir le Maroc, il doit faire la demande officiellement. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais il doit normalement avoir une autorisation pour quitter l’équipe des moins de 23 ans. Même s’il le fait maintenant, il ne sera pas autorisé à jouer pour le Maroc en septembre”.

Koeman a évoqué la situation d’Ihatarren, sa famille, son parcours et n’a pas manqué de l’encenser. “Nous avons des contacts avec Ihattaren et son entourage. Nous parlons également avec le PSV. Je suis en contact avec Mark Van Bommel pour savoir comment il évolue. Nous le surveillons de très près. Le joueur et sa famille vont devoir faire un choix”.

Rappelons que le joueur est suivi par l’Inter Milan, Manchester City ou encore le Barça. Il est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’Eredivisie et du football européen.

B.K