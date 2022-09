Iga Swiatek remporte l’US Open face à la Tunisienne Ons Jabeur (VIDEO)

La N.1 mondiale Iga Swiatek a remporté son premier US Open de tennis, troisième sacre Majeur de sa carrière, en battant en finale 6-2, 7-6 (7/5) la Tunisienne Ons Jabeur (5e), samedi à New York.

La Polonaise de 21 ans, lauréate de Roland-Garros en 2020 et en juin cette année, accentue sa domination cette saison sur le circuit féminin, qui l’a notamment vue remporter 37 victoires et six titres d’affilée au premier semestre. Elle succède au palmarès new-yorkais à la Britannique Emma Raducanu, qui avait créé la sensation en 2021, en s’imposant après être sortie des qualifications.