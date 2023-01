IFFHS: Achraf Hakimi dans le Onze type de l’année

Par LeSiteinfo avec MAP

L’arrière droit Achraf Hakimi, demi-finaliste du Mondial qatari avec l’équipe du Maroc, figure dans le Onze type de l’année de la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS).

Hakimi, 25 ans, a évolué dans les meilleurs clubs européens, à l’image du Real Madrid, l’Inter Milan et le Borussia Dortmund, avant d’atterrir au Paris Saint Germain.

Il dispose d’un palmarès des plus étoffés. Il est, en effet, vainqueur de la Ligue des Champions (2017) et du Mondial des Clubs (2018) avec le Real Madrid, de la Supercoupe d’Allemagne avec le Borussia (2019), du Championnat d’Italie avec l’Inter Milan (2021) et du championnat de France avec le Paris Saint Germain en 2022.

Sa première sélection remonte au 11 octobre 2016 lors du match amical Maroc-Canada (4-0). Depuis, il compte une soixantaine de matches internationaux, dont plusieurs coupes d’Afrique des Nations. Il disputait au Qatar sa deuxième coupe du monde avec le Maroc après celle de 2018 en Russie.

Hakimi est connu par ses montées percutantes en attaque qui lui ont permis de marquer plusieurs buts, que ce soit en club ou avec les Lions de l’Atlas.

Voici le Onze type de l’année de l’IFFHS:

Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid)

Achraf Hakimi (Maroc/Paris SG)

Josko Gvardiol (Croatie/RB Leipzig)

Virgil Van Dijk (Pays-Bas/Liverpool)

Alphonso Davies (Canada/Bayern München)

Luka Modric (Croatie/Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City)

Lionel Messi (Argentine/Paris SG)

Erling Haaland (Norvège/Dortmund/Manchester City)

Karim Benzema (France/Real Madrid)

Kylian Mbappe (France/Paris SG).

RA