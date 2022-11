Hymne du Mondial: Myriam Fares vivement critiquée sur la Toile

La FIFA vient de dévoiler l’un des derniers tubes du Mondial, interprété par Maluma, Nicki Minaj et Myriam Fares. Cette dernière a été vivement critiquée par les internautes après avoir participé à cette chanson.

Tukoh Taka a généré plus de 3,8 millions de vues en moins de 24h et se place déjà au top 2 des tendances musicales au Maroc. Plusieurs internautes ont comparé l’artiste libanaise à Shakira mais ont estimé qu’elle ne pourra jamais détrôner la chanteuse colombienne et son hymne ʺWaka Wakaʺ (2010), sorti pour la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Comme pour le reste des chansons dédiées au Mondial, Tukoh Taka est un mélange de rythmes, chacun assurant sa partie en anglais, arabe et espagnol. Myriam Fares s’est d’ailleurs occupée d’une partie importante de la chorégraphie du clip.

A.O.