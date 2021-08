HUSA: Réda Hakam prolonge son contrat

Le Hassania Union Sport d’Agadir (HUSA) vient de renouveler le contrat le liant avec l’entraîneur du club Réda Hakam pour deux saisons supplémentaires, a annoncé le comité directeur du club dans un communiqué publié sur son portail.

Après l’évaluation du bilan du Hassania au titre de la saison sportive 2020-2021, les dirigeants du club ont opté pour la continuité en renouvelant son contrat avec Réda Hakam (39 ans) pour les deux saisons à venir, précise le communiqué.

Le comité du club, quant à lui, a fait part de sa satisfaction vis-à-vis du classement du HUSA (6ème place de la Botola Pro D1) au titre de cette saison.

Reda Hakam est titulaire des licences UEFA B, UEFA A et UEFA PRO décrochées dans les écoles d’entraîneurs et universités belges et françaises.

En tant que technicien, Reda Hakam est passé par plusieurs clubs en Belgique et en Arabie Saoudite.

Au Maroc, il a travaillé en tant qu’entraîneur ou directeur sportif au Raja Beni Mellal, Renaissance Club Athletic Zemamra, Wydad Témara, Maghreb de Fès (MAS) et Moghreb de Tétouan (MAT).

